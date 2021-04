Superlega: nessuna sanzione per i club, ma la Uefa introduce il tetto salariale

Non è prevista nessuna sanzione dalla Uefa per le squadre che hanno deciso di dar vita alla Superlega, progetto poi svanito nel giro di 48 ore. I legali di Nyon dopo aver esaminato le carte si sono accorti della sconvenienza di intentare cause milionarie ai club fondatori. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei però, un'idea da attuare ci sarebbe, ovvero imporre un tetto salariale al 55% dei ricavi comprendendo gli stipendi dei calciatori, degli allenatori, il mercato e le commissioni per gli agenti. Per i più ricchi, inoltre, la quota si dimezza al 27,5% e la Uefa sta studiando anche altre soluzioni come la ridistribuzione dei soldi dei diritti tv.