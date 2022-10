Superlega | Nominato il nuovo CEO: le sue prime dichiarazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Superlega non è morta. Il progetto che ha visto coinvolte inizialmente 12 squadre fondatrici, ora rimaste in 3 (Juventus, Real Madrid e Barcellona), sta pianificando il suo futuro e quello del calcio europeo. A22 Sports Management è la società che controlla il torneo, nonché consulente dello stesso. Tramite un tweet ha annunciato il nuovo CEO: si tratta di Bernd Reichart. Il tedesco di 48 anni è un dirigente con esperienza nel settore dei media e dello sport. Prima di questo incarico è stato l'AD di RTL Deutschland.

LE PRIME DICHIARAZIONI - Nel video di presentazione ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "La situazione attuale del calcio europeo è costellata da una serie di difficoltà che non si risolveranno da sole. I Presidenti del Real Madrid, dell’FC Barcelona e della Juventus FC hanno recentemente espresso il loro punto di vista sui problemi che il nostro sport sta attraversando. Penso stiano ponendo le domande giuste, e sono personalmente entusiasta di poter ascoltare tante voci diverse in modo che la comunità calcistica europea possa trovare insieme le risposte corrette. Il gioco che tutti amiamo beneficerà di un dialogo onesto, aperto e libero da vincoli, su un futuro migliore attraverso un serio processo di riforma". Al Financial Times ha poi aggiunto: "Vogliamo raggiungere gli stakeholder della comunità calcistica europea e ampliare questa visione. Anche i fan proveranno molta simpatia per l’idea. È una tabula rasa. Il formato non sarà mai un ostacolo. C’è una rivalutazione in corso. C’è una mossa chiaramente dichiarata verso un formato aperto e l’adesione permanente al torneo non è più un tema sul tavolo. Vogliamo vedere se c’è o meno un consenso più ampio sui problemi che deve affrontare il calcio europeo. Inizio per la stagione 2024/25? Tempo ragionevole".