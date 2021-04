Superlega, Rooney apre: “I dirigenti delle società non sono stupidi”

Wayne Rooney, ex attaccante di Manchester United, Everton e Inghilterra, ha detto la sua sulla Superlega. Queste le parole dell'attuale tecnico del Derby County in conferenza stampa: "Sono tempi strani ed è una situazione insolita. Se i club hanno fatto questa scelta avranno le loro ragioni. La cosa migliore è aspettare e vedere cosa succede e come funzionerà. I dirigenti sportivi non sono stupidi. L’unica cosa che spero è che il sistema-calcio inglese sia protetto”.