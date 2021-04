Superlega, Sagna sicuro: “Smetterò di guardare il calcio”

"Ok, penso che smetterò di guardare il calcio perché so che il calcio non sarà più lo stesso". Questo il duro e deciso sfogo di Bacary Sagna che si oppone alla nascita della Superlega Europea. L'ex difensore di Arsenal, Manchester City e Benevento ha espresso, su Twitter, tutta la sua disapprovazione per la nuova competizione, il tema più caldo di questa giornata.

Oooook .. i think i will stop watching football..cause the football i know is not football anymore 😭 — Bacary Sagna (@Sagnaofficial) April 18, 2021