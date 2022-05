Superligaen, il Copenaghen di Vavro si laurea campione di Danimarca - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Denis Vavro e il suo Copenaghen sono campioni di Danimarca. Il difensore, arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio, si è laureato campione della Superligaen grazie alla vittoria per 3-0 sull'Aalborg. Lo slovacco dopo una parentesi romana non proprio esaltante ha ritrovato nuova linfa vitale nella squadra allenata da Jess Thorup conquistando anche un posto da titolare. Con molta probabilità Vavro sarà riscattato in estate per un cifra vicina ai 5 milioni di euro.