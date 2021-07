Svizzera - Spagna, dopo i rigori le Furie Rosse passano in semifinale

Non sono bastati 120 minuti per decidere la prima semifinalista di Euro 2020. Svizzera - Spagna si è decisa ai calci di rigore. Non sono bastate le reti di Zakaria (autogol) e Shaqiri. I tempi supplementari sono stati molto contratti, con le Furie Rosse che hanno provato a segnare e a mettere in difficoltà la difesa svizzera. I penalties hanno deciso la partita in favore della squadra di Luis Enrique: dopo vari errori la Spagna diventa la prima semifinalista dell'Europeo itinerante per 3 rigori segnati a 1.