Tacchinardi: "Io e Tudor alla Lazio? Ne abbiamo parlato, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, ha raccontato dell'idea poi svanita di poter collaborare con Tudor alla Lazio: “Ne avevamo parlato per un’occasione che si era creata in estate. Poi però per la Lazio lui ha scelto uno staff di croati e penso sia la scelta giusta". L'ex calciatore ha poi detto la sua sul modulo che il nuovo tecnico potrebbe seguire: "Io penso che Igor schiererà la Lazio da subito con la difesa a tre. Lui è arrivato a certi livelli da allenatore con le sue idee. Non credo abbia senso adattarsi a quelle di Sarri che, fra l’altro, sono opposte alle sue. Non si deve snaturare, non darebbe un bel segnale se lo facesse. Lui deve essere convinto delle proprie idee. Se vuole schierare la Lazio con la difesa a 3 è giusto che lo faccia subito. Anche perché, guardando la classifica, direi che i biancocelesti non stavano andando molto bene, quindi cambiare, a maggior ragione, mi sembra saggio"

"Con Sarri chi soffriva di più era Immobile, che ama attaccare la profondità. Mi ricorda un po’ la situazione di Ibrahimovic a Barcellona, dove era sempre spalle alla porta e faticava ed ha finito per andarsene. Immobile è un giocatore straordinario, vanno esaltate le sue caratteristiche. Poi Ciro non è più il calciatore di qualche anno fa per questioni anagrafiche ma è un giocatore forte”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE