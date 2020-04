Taglio stipendi, anche l'Assoallenatori all'attacco: il comunicato

Sembrava aver messo tutti d’accordo la proposta della Lega di Serie A sul taglio degli stipendi. E invece dopo l’attacco dell’Associazione Italiana Calciatori, anche l’Assoallenatori in un comunicato ufficiale ha preso le distanze dal documento condiviso ieri nell’assemblea svolta in videoconferenza: “La dichiarazione della Lega Serie A ci pare estemporanea perché ancora non sappiamo che fine faranno i campionati; dichiarazione quindi che lascia il tempo che trova. Saranno le leggi statali e le norme della FIGC a regolare le singole posizioni. Stando così le cose vorremmo evitare ogni tipo di polemica, perché non è tempo. Semmai il tono, che ci pare padronale, ovviamente non ci garba. I nostri allenatori di alto livello sono andati oltre la “disponibilità” perché hanno manifestato sin da subito la “volontà” di contribuire. Va però ricordato che alle dipendenze delle società di calcio ci sono “altri” allenatori, istruttori, preparatori e collaboratori che hanno meri redditi di lavoro: anche al di sotto delle medie nazionali. Su questi redditi non è ammissibile pensare ad alcuna riduzione. Per umanità".

TAGLIO STIPENDI, TOMMASI: "NESSUN ACCORDO CON LEGA DI A"

CORONAVIRUS, GIOCATORI DEL SUNDERLAND IN CASSA INTEGRAZIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE