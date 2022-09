Tavagnacco - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre il calcio maschile si ferma (per la sosta per le nazionali), quello femminile va avanti spedito. La Lazio Women, dopo la battuta d'arresto arrivata quasi a sorpresa in casa con il Brescia Femminile, volerà in Friuli Venezia-Giulia per cercare di conquistare i primi tre punti di questo campionato. Domenica 25 settembre alle 15:00 il calcio d'inizio con il Tavagnacco. Il match sarà disponibile, in tv e in streaming, sull'app di Eleven Sport.