Tavares va a battere l'angolo... ma la Lazio attacca: l'assurdo siparietto contro il Milan

Nella vittoria della Lazio contro il Milan è stato fondamentale l'apporto sulla sinistra di Nuno Tavares. Il terzino portoghese non si è mai fermato: fino al triplice fischio ha continuato a fare avanti e indietro sulla fascia senza sosta, offrendo palloni interessanti in area di rigore ai suoi compagni. Un suo gesto, però, non è passato inosservato.

Dopo l'ennesima sgroppata del suo secondo tempo nello scontro con Walker, infatti, la palla termina sul fondo. Nuno Tavares, sicuro che abbia toccato per ultimo il difensore rossonero, si sposta sulla bandierina per andare a battere il calcio d'angolo. L'arbitro Manganiello, però, aveva assegnato la rimessa dal fondo per Maignan, senza che il portoghese se ne accorgesse. Così, la Lazio recupera e torna in attacco verso l'area di rigore del Milan, con il terzino biancoceleste che rimane totalmente estraneo alla situazione e si avvicina alla bandierina. Alla fine, poi, se ne rende conto e recupera la sua posizione, ma i social erano già impazziti.

Pubblicato 03.03