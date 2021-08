Tennis, Camila Giorgi vince il WTA 1000 di Montreal

Momento d'oro per lo sport italiano che, dopo l'Europeo e le Olimpiadi da record a Tokyo, continua ad affermarsi anche nel tennis. Camila Giorgi ha vinto il 'National Bank Open', torneo Wta dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari sul cemento di Montreal, battendo in finale la ceca Karolina Pliskova, n.6 del mondo, per 6-3 7-5. Una settimana magica quella della tennista azzurra capace di superare Mertens, Gauff e Pegula prima dell'ultimo atto. Per la giocatrice marchigiana è il primo successo in un Master 1000. Prima di lei ci erano riuscite solo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci nella storia del tennis italiano in rosa.

FEDERER - Rimanendo nel tennis, brutte notizie arrivano da Roger Federer. Lo svizzero ha annunciato in una diretta Instagram di doversi operare al ginocchio destro. Un intervento che lo costringerà a uno stop di molti mesi e che mette a rischio la sua carriera visto che il rossocrociato ha appena compiuto 40 anni. Il vincitore di 20 Slam ha detto: "Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un'altra operazione, e abbiamo deciso di farla. Starò fermo per molti

mesi, sarà molto dura ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare".