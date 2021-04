Thuram e il razzismo nel calcio: "In Italia mi dicevano che non era una cosa grave"

Lilian Thuram, ex calciatore che ha militato per anni in Serie A, da anni si batte per la lotta al razzismo soprattutto nel calcio. Queste le parole del francese riportate da AS durante un convegno sul tema promosso dal consiglio comunale di Bilbao: "In Italia c'erano tifosi che facevano i versi della scimmia nei confronti dei calciatori di colore. Ho esortato più volte i miei compagni di squadra e il club a denunciarli pubblicamente, ma la maggior parte mi ha detto che non era una cosa grave. Non si sono resi conto di essersi resi complici, ecco perché le cose non cambiano. Perché le persone che dovrebbero lottare per porre fine al razzismo hanno il pregiudizio e credono che sia una cosa di poco conto".

