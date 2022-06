TIMvision, prezzi e abbonamenti per il 2022/2023 tra calcio e cinema...

Tim punta sui prezzi per attirare verso di se nuovi abbonati. I dettagli dell'offerta di TIMvision per vedere calcio, sport e cinema...

La decisione sui prezzi per abbonarsi a DAZN, in vista della prossima stagione, ha creato molte polemiche nel panorama calcistico italiano. L'esborso economico richiesto agli appassionati, infatti, non è indifferente e viste anche le problematiche tecniche emerse in questa stagione, molti abbonati si sono risentiti. Proprio sui prezzi si basa, invece, la politica di Tim per aumentare il numero di iscritti al servizio e cercare di allontanarli da DAZN, con il quale sta cercando di abbassare il prezzo del minimo garantito (340 milioni annui) come contropartita per l’esclusiva dell'app DAZN su TIMvision.

OFFERTA TIM VISION "CALCIO E SPORT" - L'offerta resa nota lo scorso 6 Giugno offre agli interessati un pacchetto limitato a calcio e sport per il valore di 19,99 euro mensili dal 1° settembre per i 12 mesi successivi (per passare poi a 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023). Sarà gratuito, invece, il periodo che parte dal momento della sottoscrizione dell'abbonamento fino al successivo 31 Agosto 2022. A questo va aggiunto il costo di attivazione del servizio di 19,99 euro che andrà pagato solo una volta e che è scontato a 9,99 euro per chi già possiede la "TIMVISION Box".Oltre a DAZN l'abbonamento a TIMvision offre anche Infinity+, di Mediaset, il quale consente la visione di 12 partite della Champions League (escluse solo quelle in esclusiva Amazon).

OFFERTA TIM VISION GOLD - Tim, in aggiunta a calcio e sport, offre anche la possibilità di usufruire, a prezzi maggiori, del cinema di Disney+ e di Netflix. In questo caso l'offerta è di 9,99 euro fino al 31 Agosto 2022 e di 30,99 euro al mese per i successivi 12 mesi (salirà a 45,99 euro al mese a partire dal 1° settembre 2023).