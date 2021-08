Tokyo 2020, Italia nella storia: Jacobs oro nei 100 metri

Dopo l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, l'italia si ripete pochi minuti dopo con Lamont Marcell Jacobs che vince la finale dei 100 metri di atletica. La gara regina della manifestazione parla italiano per la prima volta nella storia visto che il nostro paese non era mai riuscito a portare un rappresentante all'ultimo atto. Jacobs è stato perfetto e ha chiuso con un altro record europeo vincendo con 9''80. Mamma italiana e papà texano, il classe 1994 ha dominato la gara e all'arrivo è stato abbracciato proprio da Tamberi con sulle spalle la bandiera tricolore. Una vera e propria impresa per l'Italia che porta a casa due ori dall'atletica nella stessa giornata.