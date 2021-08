Tokyo 2020, Tortu in lacrime e bis per Jacobs: l'Italia è oro nella 4x100!

L'Italia dell'atletica leggera non smette di sognare e vincere. Le tre medaglie d'oro incassate fin qui sono bastate per riscrivere la storia della disciplina, ma a Tokyo 2020 gli azzurri non ne vogliono sapere proprio di fermarsi. La squadra dei velocisti, dopo aver strappato il pass per la finale con un 37''95 (record italiano), torna in pista e vince la medaglia d'oro. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Desalu e Filippo Tortu si posizionano sul gradino più alto: sono i più veloci del mondo. Il fotofinish ha premiato gli azzurri, che hanno chiuso con uno strepitoso 37''50. Argento per i britannici, bronzo per il Canada.

