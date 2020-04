Toni duro: "Tranne Immobile, non c'è un italiano che supera i 15 gol..."

Luca Toni e Christian Vieri insieme in diretta su Instagram: ex attaccanti con il vizio del gol. Davanti a migliaia di follower si sono raccontati, con un occhio anche alla situazione bomber in Italia oggi: “Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendavamo per il cu**”, ha spiegato Toni. Che poi ha ammesso: “Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c'è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema”.