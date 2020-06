Torino, anche N'Koulou si inginocchia per George Floyd

Dopo il gol che ha portato in vantaggio il Torino nella gara casalinga contro il Parma, Nicolas N’Koulou si è inginocchiato durante l’esultanza in ricordo di George Floyd. Stacco di testa perfetto su assist di Berenguer per il difensore camerunense che, dopo l’abbraccio con i compagni, si è messo in ginocchio nei pressi della bandierina. Ennesimo gesto di solidarietà da parte del mondo del calcio nei confronti dell’uomo afroamericano assassinato da un poliziotto americano a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Il numero 33 granata ha segnato il primo gol della Serie A dopo lo stop causa coronavirus.

