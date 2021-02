Torino, Belotti come Lazzari: il gesto dell’attaccante nel match contro l’Atalanta

Tre a tre tra Atalanta e Torino nella gara disputata ieri. Una grande reazione quella dei granata che hanno saputo recuperare tre reti alla squadra di Gasperini portando a casa un pareggio che sembrava insperato. Tra i tanti gol ed episodi della gara da sottolineare anche quanto fatto dal gallo Belotti: l'attaccante infatti finisce a terra dopo un contatto con il difensore dei bergamaschi Romero, il direttore di gara fischia il fallo e ammonisce il calciatore ma l'attaccante del Toro ferma tutto dicendo all'arbitro: "No, non è fallo" facendo così ritirare il cartellino giallo. Un bel gesto di fair play proprio come quello di Lazzari della settimana scorsa. Il terzino della Lazio in quell'occasione dopo essere caduto in area si è subito rialzato facendo segno all'arbitro di essere scivolato e che quindi non c'erano gli estremi per un calcio di rigore. Due belle immagini che simboleggiano la correttezza in campo di due grandi giocatori.

