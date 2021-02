Lazio - Cagliari, bilancio tutto biancoceleste negli ultimi anni: le statistiche

Sarà Lazio - Cagliari il posticipo della 21ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti ospiteranno una delle squadre contro le quali hanno il bilancio migliore, soprattutto negli ultimi anni. Dolci ricordi riafforeranno alla mente di Ciro Immobile che contro gli isolani trovò la sua prima doppietta con la maglia dei capitolini, quella che quest'anno non è ancora riuscito a trovare. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 78 i precedenti tra Lazio e Cagliari, con il bilancio a favore dei biancocelesti: 41 vittorie, 16 pareggi e 21 sconfitte.

- La Lazio non perde in Serie A contro il Cagliari da maggio 2013: da allora per i biancocelesti 11 vittorie e due pareggi. I capitolini hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga solo contro Bologna (15) e Perugia (16).

- La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari: i biancocelesti hanno avuto una striscia migliore solamente contro la Triestina in Serie A (16 successi interni consecutivi, fino al 1954).

- Il bomber del confronto è Tommaso Rocchi che ha bucato i sardi ben 8 volte. Contrò i rossoblù trovò anche il suo 100° gol con la Lazio. Dietro di lui con 7 marcature troviamo Giuseppe Signori, Giorgio Chinaglia e Ciro Immobile.

- Contro il Cagliari all'Olimpico Ciro Immobile ha segnato la sua prima doppietta con la maglia della Lazio. Era il 26 ottobre 2016 e i biancocelesti superarono 4-1 i sardi grazie anche ai gol di Keita e Felipe Anderson.

- Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi si sono affrontati 8 volte. In 5 occasioni a trionfare è stato il tecnico biancoceleste, in 2 il pescarese e uno è stato il pareggio.

- Nell'ultima sfida all'Olimpico tra le due compagini Simone Inzaghi ha raggiunto quota 200 panchine con la Lazio. Nella stessa occasione i biancocelesti hanno riconquistato la qualificazione in Champions League dopo 13 anni.

- La Lazio ha vinto le ultime cinque partite di Serie A e non fa meglio da gennaio 2020, quando raggiunse quota 11.

- Da metà dicembre in avanti la Lazio è, insieme all’Inter, una delle uniche due squadre ad aver vinto tutte le gare casalinghe di Serie A: quattro su quattro i biancocelesti, cinque su cinque i nerazzurri.

- Il Cagliari non vince da 13 partite di Serie A (5N, 8P): per i sardi è la striscia peggiore dal 2010, quando toccarono quota 15, con tre allenatori (Allegri, Melis, Bisoli).

- Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sei trasferte di campionato (2N, 4P), tante volte quante nelle precedenti 14.

- Cagliari e Lazio sono due delle tre squadre, con il Sassuolo, che hanno realizzato già due gol su calcio di punizione diretto in questo campionato (Lykogiannis x2, Milinkovic-Savic x2).

- La prossima sarà la 600ª presenza nei cinque maggiori campionati europei per il portiere Pepe Reina: la Lazio sarà la quinta squadra con cui taglierà il traguardo delle 15 partite, dopo Liverpool (285), Napoli (141), Villarreal (109) e Barcellona (30).

- Ciro Immobile, con le maglie di Genoa, Torino e Lazio, ha segnato nove gol contro il Cagliari in Serie A; ha fatto meglio solo contro Genoa (10) e Sampdoria (12). Sei delle sue reti contro i sardi sono arrivate in gare casalinghe.