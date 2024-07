Torino, Cairo: "La Lazio è una delle eccezioni del campionato..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio negli ultimi anni è tra le poche squadre che hanno interrotto la continuità di vittorie della Juventus nel suo periodo d'oro. Soprattutto durante l'era Inzaghi, mentre i bianconeri vincevano Scudetti su Scudetti, i biancocelesti dicevano la propria nelle coppe nazionali. Risultati che anche a distanza di tempo vengono ricordati per la loro unicità, come dimostrano le parole di Urbano Cairo riportate da Tuttosport: "Io di ambizione ne ho e l’ho dimostrato nelle mie varie attività. Nel mondo del calcio però c’è da fare i conti con le risorse. Sono ambizioso ma non mi faccio una colpa di non investire 50 milioni l’anno nel club. Non è un caso che dal 1993 in avanti, cioè da quando ci sono i diritti televisivi, abbiano quasi sempre vinto Inter, Milan, o Juve. Le eccezioni sono state Lazio, Roma e Napoli".