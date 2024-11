Torino, Cairo non ci sta: "Non meritavamo di perdere. Ma contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Continua il periodo no del Torino. La squadra granata viene da 6 sconfitte nelle ultime 8 gare, con l'ultima arrivata proprio nella giornata di ieri contro la Fiorentina. Stando a quanto riporta TMW, Urbano Cairo ha parlato ai cronisti del momento del Toro, tra risultati negativi e rumors sul cambio di proprietà. Nel suo discorso viene menzionata anche la Lazio, ecco le sue parole: "Una sconfitta immeritata, secondo me. La Fiorentina è una buona squadra che ha fatto un buon filotto di vittorie, e oggi tranne quel gol regalato da noi per il resto non ha tirato in porta dopo che nelle ultime ha prodotto molto. Oggi a me è sembrato di vedere un Toro equilibrato nel primo tempo e che nel secondo ha dominato del tutto".

Il presidente è tornato poi anche sulla gara contro la Lazio: "Un conto è la partita con la Lazio, in cui la sconfitta non mi è piaciuta per prestazione. Oggi non meritavamo di perdere nel modo più assoluto. Poi chiaro, quando ne perdi troppe di fila devi focalizzarti, però esaminiamo le cose in maniera lucida. Sennò buttiamo via tutto ed è sbagliato".

Sulla cessione del club al gruppo Red Bull: "Non ho avuto contatti con nessuno, l'ho detto lunedì e non posso smentire ogni volta. E se ascoltassi offerte, dovrei venire a dirlo a voi? Che domande mi fai? Mi metto forse a trattare con te? Sono domande che non stanno in piedi".