Torino, Djidji: "Contro l'attacco della Lazio si gioca di squadra"

Prima del fischio d'inizio di Torino - Lazio il difensore granata Koffi Djidji è intervenuto ai microfoni di Dazn. La sua risposta è sulla forza dell'attacco della Lazio e sul nuovo modulo tattico rispetto al passato adottato dal neo tecnico Juric: "Contro l'attacco della Lazio principalmente lavoriamo di squadra, poi c'è anche la prestazione individuale che è importante. So bene cosa devo fare, adesso mi trovo in un altro contesto ma farò il massimo per fare bene".