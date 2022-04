Torino, intervento alla mano per Pellegri: da valutare per la Lazio

Operazione alla mano per Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 del Torino, vice di Belotti visto la lunga assenza di Sanabria, si è sottoposto a un intervento chirurgico in queste ore. L'ex Genoa e Milan, che tornerà ad allenarsi già nei prossimi giorni, resta in dubbio per il match di sabato all'Olimpico contro la Lazio. Questo il comunicato del club granata: "Pietro Pellegri è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico di riduzione della frattura del quinto metatarso della mano destra. L’operazione, eseguita dalla dottoressa Stefania Briano presso la clinica Villa Serena di Genova in presenza di un membro dello staff sanitario del Torino FC, è perfettamente riuscita. L’attaccante granata riprenderà l’attività sportiva nei prossimi giorni".