Torino, Juric perde un titolare con la Lazio ma torna Vojvoda: il report

Prosegue spedita la preparazione anti Lazio per il Torino di Ivan Juric. In occasione della partita in programma sabato 20 agosto alle 18:30, la squadra granata è tornata al Filadelfia per effettuare l'allenamento pomeridiano. Come riporta il sito ufficiale, dopo una prima attivazione muscolare, il tecnico ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema. Miranchuk invece non si è allenato in gruppo, questo pomeriggio sono state comunicate le sue condizioni in merito all'infortunio riscontrato durante il match contro il Monza. Così, oggi il centrocampista ex Atalanta ha svolto delle terapie insieme a Zima per cercare di far rientrare il problema il prima possibile, ma comunque non prenderà parte alla sfida contro la Lazio. E' tornato in gruppo invece il difensore Mergim Vojvoda.