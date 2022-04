Torino, Juric suona la carica: "Togliamoci altre soddisfazioni, prepariamo al meglio la prossima gara"

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la vittoria sul Genoa la Lazio si prepara già alla prossima importante sfida. La squadra di Sarri sabato 16 aprile sarà impegnata all'Olimpico nel match contro il Torino che ieri ha bloccato il Milan in uno 0-0 povero di gol ma ricco di spettacolo. La squadra di Juric sta vivendo un buon momento e il tecnico è già pronto per le prossime sfide: "Vogliamo dimostrare di essere tosti e forti, finendo bene la stagione per mostrare il grande lavoro fatto. Giochiamo per toglierci soddisfazioni come quella di stasera. Dobbiamo preparare bene la prossima". Queste le sue parole al termine del match di ieri.