Torino - Lazio, Correa a quota cento: in tripla cifra le presenze in Serie A

Partita dal sapore speciale per Joaquin Correa quella di questo pomeriggio tra Lazio e Torino. Per il 'Tucu', scelto da Simone Inzaghi nello scacchiere titolare, si tratta della centesima partita in Serie A. 69 di queste sono arrivate con la maglia biancoceleste addosso, le restanti 31 l'ha collezionate quando era ancora tra le fila della Sampdoria. Correa vola fino a quota 100: un gol per festeggiare il traguardo?

Lazio, Tare: "Non sarà facile ma dobbiamo vincere a tutti i costi"

Torino - Lazio, Vagnati: "Oggi vogliamo fare bene anche per Cairo"

TORNA ALLA HOMEPAGE