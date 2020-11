Torino - Lazio, Vagnati: "Oggi vogliamo fare bene anche per Cairo"

Il ds dei granata Davide Vagnati, ha presentato così la sfida di oggi tra Torino e Lazio, intervistato da Dazn: "Oggi speriamo di fare un bel risultato anche per il presidente Cairo. Sono in contatto con lui quotidianamente, ma la sua presenza qui allo stadio è fondamentale per la squadra e per tutto l'ambiente ".

