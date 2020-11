Lazio, Parolo: "Contento che ci siano i compagni, dobbiamo andare avanti nonostante le difficoltà"

Le dichiarazioni di Marco Parolo, ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Torino e Lazio: "Piacevole avere i compagni dalla tua parte,dispiace quando non ci sono ma fa parte di questo periodo e di quello che stiamo vivendo. Il calcio deve essere un traino per tutti perché ti da la speranza di andare avanti. Dobbiamo farlo per questo e quindi 10, 15 p 20 si scende in campo per questo obiettivo e mi fa piacere che siamo più giocatori rispetto a mercoledì".

