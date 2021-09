Torino - Lazio, esordio assoluto da titolare per Raul Moro

Poco più di mezz'ora e la Lazio di mister Sarri scenderà in campo contro il Torino nel match in programma alle 18:30. Sarà una formazione inedita quella schierata dal tecnico in vista anche del derby di domenica, Esordio assoluto per Raul Moro che per la prima volta inizierà una gara con l'aquila sul petto dal primo minuto. Già contro il Cagliari lo spagnolo era subentrato nella ripresa, ora è atteso dall'esame più importante.

Torino - Lazio, le formazioni ufficiali: Cataldi titolare, chance Moro dal 1'

