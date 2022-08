Torino-Lazio, Fascetti: "Ho visto un buon Toro, la squadra di Sarri..."

A tre giorni da Torino-Lazio, il doppio ex Eugenio Fascetti torna sulla sfida esprimendo la sua idea su ambo le compagini e sulla loro prestazione...

Dopo la vittoria contro il Bologna la Lazio non è riuscita a ripetersi con il Torino di Ivan Juric. Il tecnico serbo ha messo in campo una squadra compatta e in grado di giocare a ritmi alti, fattori che hanno messo in difficoltà la squadra baincoceleste che, dal canto suo, ha un po' di rammarico per le occasioni sprecate nel secondo tempo. Di questo avviso è Eugenio Fascetti, doppio ex della sfida e storico allenatore dei biancocelesti, che ai microfonidi Tuttosport ha detto: "Contro la Lazio ho visto un buon Torino è stata una gara difficile, i granata hanno tenuto bene il campo, ma la Lazio ha avuto più occasioni. Non so se hanno già recepito le richieste di Sarri, soprattutto a centrocampo dove l'unico ad essersi calato nella parte mi sembra Luis Alberto”.