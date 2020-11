Torino - Lazio, Hoedt metronomo e Luiz Felipe scattista: i dati del match

Una vittoria che i tifosi della Lazio difficilmente scorderanno quella arrivata domenica contro il Torino. Ancora una volta Caicedo è stato il mattatore dell'incontro, con il gol decisivo per i 3 punti segnato allo scadere. Non solo lui però ha contribuito al successo della squadra e i dati del match pubblicati dalla Lega Serie A mostrano alcune particolarità interessanti. Con Acerbi spostato sul centro sinistra è stato Hoedt ad agire da perno centrale della difesa e l'olandese è stato anche il calciatore biancoceleste che ha toccato più palloni, ben 110, con il 96% di passaggi riusciti. Dalla trequarti avversaria in su è stato invece Milinkovic-Savic il migliore in tal senso con ben 20 passaggi andati a buon fine. Luiz Felipe è risultato il calciatore più veloce grazie al suo scatto a 33.69 km/h, mente il migliore per velocità media nell'arco della partita è stato Vedat Muriqi con 7.9 km/h.

