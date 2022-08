Torino - Lazio, parte la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni

Fonte: sslazio.it

Torino - Lazio sarà il primo match in trasferta di questa stagione. Dopo il Bologna dunque, per Sarri c'è l'obiettivo di tornare a Roma con 3 punti preziosi per iniziare questo nuovo cammino. Per l'occasione, la società ha diramato un comunicato stampa con tutti i dettagli e le informazioni per acquistare i tagliandi per la gara valida per il 20 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino. A seguire la nota del club: "La S.S. Lazio comunica che, da oggi 11 agosto inizierà la vendita dei i tagliandi per la gara di Campionato Torino - Lazio di giovedi 20 agosto. Questi i dettagli della vendita:

- gara: Torino - Lazio

- sabato 20 agosto ore 18:30

- Stadio Olimpico Grande Torino di Torino

- Prezzi del settore " Ospiti " (capienza 1.489 posti)

- INTERO € 20 (più prevendita)

- UNDER 16 € 10 (più prevendita)

- Inizio vendite dall' 11 agosto

- Fine vendite ore 19:00 di venerdi 19 agosto

- Vendita:

- on-line

- punti vendita Vivaticket

Modalità di acquisto: Si ricorda che i tagliandi del settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Torino se sprovvisti di biglietto. Posizionamento striscioni: Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso gli ingressi riservati alla Tifoseria Ospite contestualmente all’ingresso degli spettatori e previo controllo delle Autorità di Pubblica Sicurezza preposte.

Clicca qui per scaricare la documentazione da presentare ed inoltrare via mail.

Clicca qui per informazioni sui diversamente abili

Clicca qui per il regolamento d'uso dello stadio.

Clicca qui come arrivare allo stadio".