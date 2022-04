Torino-Milan, emergenza rossonera: Ibra e altri tre fuori dai convocati

TUTTOmercatoWEB.com

Emergenza in casa Milan in vista del match di questa sera contro il Torino. Stefano Pioli, in piena corsa scudetto con Inzaghi e Spalletti, dovrà fare a meno di quattro calciatori. Rebic, Bennacer, Castillejo e Ibrahimovic, infatti, sono stati esclusi dai convocati per il a gara di questa sera allo Stadio Olimpico. Per i primi tre dovrebbe trattarsi di affaticamento muscolare, mentre l'attaccante svedese deve fare i conti con un sovraccarico al ginocchio sinistro.