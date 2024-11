Torino, si pensa a un ex Lazio per rinforzare l'attacco: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Duvan Zapata ha ridimensionato le aspettative del Torino. Da quando non c'è più la squadra di Vanoli ne ha risentito e adesso ha bisogno di risalire la china affidandosi a Che Adams e Antonio Sanabria. Nel frattempo, la società iniziata a lavorare per trovare un sostituto nel mercato di gennaio. Stando a quanto riporta La Stampa, tra i nomi attenzionati c'è anche un ex Lazio: Joaquin Correa, in scadenza 2025, ha giocato appena 38 minuti in campionato e potrebbe anche arrivare gratis. Altri nomi finiti sul taccuino del DS Vagnati sono quello di Musa Barrow, finito a giocare in Arabia Saudita, Giovanni Simeone, che non trova spazio a Napoli, e Cristian Shpendi, giovane talento in cima alla classifica marcatore della Serie B con la maglia dello Spezia.