Torino, squadra in ritiro in vista della Lazio: il punto

Il Torino è tornato ad allenarsi oggi in vista della sfida di martedì con la Lazio. Ai granata basta un punto in queste due partite per centrare la salvezza ma gli ultimi risultati (0-7 in casa contro il Milan e 4-1 in trasferta contro lo Spezia) non lasciano sereno Nicola. Ecco perché dopo la seduta odierna, come si legge sul sito ufficiale del club, la squadra è andata in ritiro per focalizzarsi al meglio sul finale di stagione. Tra i calciatori, Gojak e Murru hanno effettuato solo terapie mentre chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro di scarico. Dopo il match dell'Olimpico, Belotti e compagni ospiteranno il Benevento all'ultima giornata in una partita che potrebbe essere decisiva per decretare chi tra le due scenderà in Serie B.