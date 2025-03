Torino, tutto pronto per il ritorno di Ilic: chance contro la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Ilic si sarebbe dovuto trasferire allo Spartak Mosca nella finestra di calciomercato invernale, tanto che il Torino aveva ripiegato fortemente su Cesare Casadei, strappandolo alla Lazio, per sostituirlo. Il trasferimento, però, alla fine non si è completato e Ilic dunque è ancora alla corte di Vanoli, che ora deve trovare il modo di affidargli un ruolo in questo finale di campionato. Innanzitutto, il centrocampista si è rivisto in campo in amichevole contro l'Asti dopo uno stop che durava dal 5 gennaio.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Ilic può giocare in molti ruoli diversi e nell'amichevole contro l'Asti è stato provato addirittura da sottopunta. L'idea intriga Vanoli, come lo ispira un ritorno in mediana accanto a Ricci, come era stato all'inizio di stagione. Il tecnico granata studierà bene la situazione in questi giorni per valutare un suo impiego, anche a partire dalla panchina, contro la Lazio nella sfida di lunedì sera all'Olimpico.