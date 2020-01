Tra Roma e Inter è caos di mercato: lo scambio Politano-Spinazzola salta?

Un giallo di mercato, un affare fermo con le quattro frecce da ormai più di 24 ore. Roma e Inter non trovano l’accordo sullo scambio Politano-Spinazzola. Ieri i nerazzurri avevano fatto retromarcia sulla formula del trasferimento (da prestito con obbligo a prestito con diritto di riscatto). Da Trigoria, piccati, hanno vietato a Spinazzola di sostenere il supplemento dei test fisici. E ora? Nessuna novità, con Politano che ieri era sbarcato a Fiumicino sorridente e con la sciarpa della Roma. Oggi è chiuso nella sua stanza d’albergo in attesa di novità. Spinazzola a Milano è pronto a rientrare nella Capitale. Si va verso il no definitivo.

