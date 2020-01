Tragedia alla Dakar, morto il pilota portoghese Paulo Gonçalves

Altra tragedia alla Dakar. Nella settima tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita è morto il pilota di moto portoghese Paulo Gonçalves, 40 anni, dopo essere stato vittima di una caduta. L'incidente è avvenuto al km 276 e il pilota era incosciente e in arresto cardiopolmonare quando è arrivata la squadra medica in missione. Dopo un tentativo di rianimazione, è stato trasportato in elicottero all'ospedale, dove è stata dichiarata la morte. Il portoghese, incoronato campione del mondo di rally fuoristrada nel 2013, secondo nell'edizione 2015 del Rally Dakar, era alla sua tredicesima partecipazione.