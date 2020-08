Transfermarkt, la top 11 più costosa della Serie A: presente un biancoceleste

NOTIZIE SS LAZIO - La stagione 2019/20 è finita da poco più di una settimana, ma la testa di tutti i club è proiettata alla prossima che prenderà il via tra meno di venti giorni. Il mercato aprirà ufficialmente i battenti domani, ma le squadre sono già al lavoro per formare le rose. Il noto portale Tranfermarkt si è divertito a stilare la formazione più costosa della Serie A. In porta non poteva mancare Donnarumma del Milan vallutato 60 milioni di euro. Difesa a tre con de Ligt (70 milioni), de Vrij (60) e Koulibaly (60). A centrocampo c'è spazio anche per la Lazio con Sergej Milinkovic Savic valutato 65 milioni di euro (anche se Lotito chiede più di 100 per lui, ndr). A fare compagnia al serbo c'è Eriksen (60 milioni). In avanti da destra a sinistra ci sono Zaniolo (55), Dybala (80) e Cristiano Ronaldo (60). Come centravanti è stata scelta la coppia dell'Inter formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che valgono rispettivamente 70 e 85 milioni di euro. Una super squadra dal valore di 730 milioni di euro.