Trevisani: "La Lazio può arrivare in semifinale di Europa League"

Lazio in attesa del sorteggio che determinerà il girone di Europa League. Ai microfoni di Sky, ha parlato Trevisani: "La Lazio e La Roma hanno le potenzialità per arrivare ai quarti, o anche alle semifinali. Inzaghi è un allenatore che non ha mai snobbato la coppa. I biancocelesti hanno sempre lottato fino in fondo in questa competizione. Derby? La Lazio è la squadra dell'anno scorso, con l'innesto di Lazzari. Forte era, forte rimane. La Roma è un cantiere aperto. La Lazio è favorita in questo momento, senza dubbio".

