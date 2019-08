FORMELLO - Lazio, Inzaghi ha un solo dubbio: Leiva-Parolo per una maglia

Anche la terzultima seduta di preparazione al derby è alle spalle. La Lazio si è infatti ritrovata nella mattinata a Formello alle ore 9.30: una seduta video per studiare l'avversario, poi tutti in campo per riprendere a correre. Gli uomini a disposizione sono sempre gli stessi, eccezion fatta per Lukaku che procederà il suo programma di recupero con calma e proverà a farsi trovare pronto dopo la sosta del campionato. Inzaghi continua a lavorare sulla tattica, spiega i movimenti ai suoi calciatori ogni giorno. Non vuole lasciare nulla al caso, cura minuziosamente tutti i particolari. Ha un solo dubbio in testa e riguarda la linea mediana. Leiva o Parolo a far da schermo davanti alla difesa? Questo il quesito che il tecnico biancoceleste si porterà dietro fino alla fine. Il brasiliano è il titolare designato, ma il periodo di forma dell'azzurro e l'ottima prestazione di Marassi, lo spingono a pensare. Per il resto si va verso la conferma del blocco visto a Genova, con Strakosha fra i pali e il terzetto difensivo formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. I quinti saranno ancora Lazzari e Lulic, Milinkovic e Luis Alberto sono intoccabili a centrocampo. Davanti confermato il tandem Correa-Immobile.

