Trevisani: "Per lo Scudetto vedo più una lotta tra Juventus e Lazio"

Nel giorno in cui è stato stilato il calendario fino alla fine del campionato, nello studio di Sky Sport si è parlato di lotta Scudetto. Juventus e Lazio, separate da un punto, ne fanno parte di diritto, qualche dubbio invece sull'Inter, a 9 punti dalla vetta ma con una partita in meno. Il noto giornalista Riccardo Trevisani tende a escludere la squadra di Conte: "In questo momento vedo più lotta Scudetto a due che a tre".

