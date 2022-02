Triestina, Bucchi: "Serve tempo, Lazio e Atalanta non sono nate in 6 mesi"

Cristian Bucchi è alla guida della Triestina, che al momento occupa la quinta posizione nel girone A della Serie C. Dopo il pareggio contro la Juventus Under 23 in conferenza stampa ha risposto alle critiche chiedendo tempo e citando anche Lazio, Fiorentina e Atalanta: "Gli episodi purtroppo non ci vengono mai a favore. Dopo due mesi tutti si dimenticano della parola progetto. Il Liverpoool e Manchester City hanno investito un sacco di soldi, ma hanno cominciato a vincere dopo 3-4 anni. Nel calcio 2+2 non fa 4. L’obiettivo nostro ce l’ho bene in mente. Non sono preoccupato, non mi fascio la testa. L’obiettivo di quest’anno era arrivare nelle prime sei e costruire qualcosa d’importante. Se non dovesse andare bene abbiamo costruito qualcosa per l’anno prossimo. Servono anni per costruire, Lazio, Fiorentina e Atalanta non sono nate in sei mesi".