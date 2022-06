Trionfo Nadal, Reina: “Grazie per essere la storia” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Luis Alberto, anche Pepe Reina si è complimentato con il connazionale Rafa Nadal per il trionfo di oggi. Il tennista spagnolo, battendo in finale il norvegese Ruud, ha vinto il Roland Garros diventando l'unico nella storia del tennis ad aver conquistato 22 Grandi Slam. Il portiere della Lazio gli ha dedicato un post su Instagram: "E la vita va avanti allo stesso modo... la tua tenacia fa da apripista, rendendo possibile l'impossibile. Grazie per il tuo tennis. Grazie per i tuoi valori. Grazie per il tuo esempio. Grazie per essere storia del mondo. 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗥𝗔𝗙𝗔!".