Turchia, Montella: "Con l'Italia sarà una partita speciale. Ho scelto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alla vigilia dell'amichevole con l'Italia, in programma domani alle 21, il ct della Turchia Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le sue parole: "È sicuramente una partita speciale per me, contro i campioni in carica. Per noi è un test importantissimo, ma la preparazione al torneo passa da qui. Ho scelto partite di test difficili perché credo sia importante abituarsi alle difficoltà dell'Europeo".

"Sarà una partita intensa, tattica. Durante il match mi aspetto che la direzione tattica dell'avversario potrebbe cambiare e mi aspetto che la squadra sia in grado di adattarsi. Dobbiamo provare di trovare la nostra compattezza e il nostro spirito nazionalistico che abbiamo avuto nella mia prima parte di percorso".

"Se ha già le idee chiare per la lista finale? Abbiamo ancora qualche giorno per poter scegliere, ma le idee le ho sempre avute abbastanza chiare. La partita di domani bisogna interpretarla bene. Dovremo fare una partita seria, affrontarla con l'atteggiamento giusto: sarà poi il campo a dare il responso finale".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE