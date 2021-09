Turchia-Montenegro, Marusic sprinta e fa gol: il pareggio arriva al minuto 97

Nella quarta giornata del girone di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar, Turchia e Montenegro di dividono la posta in palio. A Instanbul va in scena un match divertentissimo che si decide solo nel finale. I padroni di casa partono con il piede giusto e si portano subito sul doppio vantaggio prima con Under e poi con Yazici. A cinque minuti dal termine del primo tempo Marusic rimette in gara i suoi. Il terzino della Lazio trova un inserimento vincente e a tu per tu con il portiere turco non sbaglia. Nella ripresa il Montenegro prova l'assalto trovare il pari che arriva in pieno recupero, al minuto 97, grazie a Radunovic che trasforma un calcio di punizione. Punto d'oro per gli ospiti che salgono così a quota 7 punti in classifica, secondo a pari merito con l'Olanda. Prima proprio la Turchia con 8.