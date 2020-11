Ucraina, minacce di morte per Zinchenko: "Questi sono tifosi?"

“Vedendo quanto fango è stato gettato su di me e sulla mia famiglia dopo la partita, mi sono convinto sempre di più del tipo di tifosi che abbiamo e di come intendono il tifo. Per fortuna o per sfortuna, le pretese sono così elevate che non è più possibile commettere un errore nella metà campo avversaria. Augurano la morte a te e a tutta la tua famiglia solo perché hai perso un pallone. Sono responsabile per la sconfitta.” Poi l’appello ai veri tifosi: “mi rivolgo ai veri, che purtroppo sono rimasti in pochi. Siamo attesi da un’ultima partita, quindi restate vicino alla squadra”. Questo lo sfogo di Oleksandr Zinchenko sul suo profilo Instagram. Il terzino del Manchester City si è reso protagonista di alcuni errori in campo nel match di Nations League della sua Ucraina contro la Germania. Il calciatore ha ricevuto diverse minacce rivolte anche alla propria famiglia e ha deciso di rispondere così.