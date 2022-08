Ucraina, riparte il campionato: gare a porte chiuse e rifugi antiaerei

TUTTOmercatoWEB.com

Nonostante in Ucraina imperversi ancora la guerra, iniziata lo scorso marzo con l'invasione da parte della Russia, nel paese inizia a vedersi un accenno di normalità. Dopo poco meno di sei mesi infatti anche il campionato di calcio è pronto a ripartire con il match in programma a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Metalist Kharkiv.

Le precauzioni sono ovviamente tantissime: le gare si giocheranno a porte chiuse e nel raggio di 500 metri dovrà esserci necessariamente un rifugio antiaereo per accogliere squadre, staff e arbitri in caso di attacco. I tifosi però potranno ugualmente vedere i match su un apposito canale Youtube che trasmetterà in streaming e in forma gratuita.