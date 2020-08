U.Craiova, Bergodi guarito dal Covid-19: "Torno dai miei ragazzi" - FOTO

Il tecnico dell'Universitatea Craiova Cristiano Bergodi ha comunicato tramite Facebook una bella notizia. L'ex difensore della Lazio è completamente guarito dal Covid-19 ed è uscito dall'ospedale di Craiova: "Vorrei esprimere con il cuore un ringraziamento personale a tutto lo staff sanitario dell ospedale 'Victor Babes' di Craiova con a capo il dottor Frumosu Mircea che mi ha curato in maniera esemplare dal Covid-19.Siete stati eccezionali! Una altra delle tante esperienze che porterò con me! Ora torno dai miei ragazzi che si stanno preparando in Austria sotto la visione dello staff tecnico. Ci è mancato poco quest’anno ma insieme sono sicuro che possiamo riprovarci con forza e abnegazione e riprenderci quello che ci hanno tolto all'ultima giornata. Volere è potere! Infine, e non meno importante, un grande ringraziamento a tutti gli amici , conoscenti , familiari che mi hanno offerto un semplice sostegno morale. Vi sono riconoscente, siete stati tanti! Vi voglio bene". Ora il mister torna finalmente alla sua vita sul campo.

