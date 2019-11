Udinese, Gotti: “Non so se sarò in panchina contro la Lazio”

Il diretto interessato smentisce, ma tutti gli indizi portano a vedere Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese fino al termine della stagione. L'attuale tecnico dei friulani (ex vice di Tudor, e di Sarri al Chelsea lo scorso anno) ha già convinto tutti per serietà e competenza, oltre che per i risultati. La vittoria contro il Genoa e il pareggio con la Spal gli sono valsi la conferma da parte della società di Pozzo, che ha interrotto i contatti con qualsiasi altro candidato allenatore per firmare un contratto con Gotti fino a giugno. Il mister di Adria si è sempre rimesso nelle mani del club, dicendosi convinto del fatto che sarebbe stato sostituito. Anche poco fa, nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Sampdoria, ha preferito non sbilanciarsi sul proprio futuro: “Non so dire se sarò in panchina anche contro la Lazio, dipende dalle tempistiche della società”. I biancocelesti saranno i prossimi avversari dell'Udinese (domenica 1 dicembre allo stadio Olimpico, ore 15 ndr), ma Gotti non dà troppo peso al calendario: “Siamo consapevoli del dipanarsi del calendario: il buon senso potrebbe far dire che la partita di domani assume un’importanza particolare. L’esperienza, però, ci permette di sapere che il calendario è relativo: non si riesce a trovare un match facile. L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare alla sfida di domani”. Poi molto probabilmente sarà sempre lui a preparare il match contro la Lazio, al netto delle smentite.

LAZIO - ROMA: LA DIRETTA DEL DERBY PRIMAVERA

LAZIO - SASSUOLO: ESODO BIANCOCELESTE

TORNA ALLA HOMEPAGE